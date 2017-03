Amerikanerne har aldrig været glade for sving, hvilket afspejles tydeligt i deres form for motorsport. Nascar og dragracing er utrolig populært, og vi kan uden at fornærme nogen vist roligt konstatere, at det svingmæssigt ikke ligefrem nærmer sig en runde på Nürburgring.

I videoen her finder vi en V8’er, der tilsyneladende er fuldstændig ligeglad med førstepladsen, for manden bag rattet synes at bruge mere tid i luften end på asfalten. Sjovt ser det dog ud.