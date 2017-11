Video: Så bliver en Mercedes G-klasse ikke meget vildere!

Jon Olsson er efterhånden mere kendt som Youtube-stjerne end som skiløber. En af hans yndlingsbeskæftigelse er at bygge biler - og det er ikke bare en VW Golf, eller noget i den retning. Han har bygget alt fra en Audi R8 med udbyggede kulfiber-skærme og tagboks til en vild, men gadelovlig racerbil, han kaldte Rebellion. Fornyeligt kastede han sin kærlighed på en Rolls-Royce, som fik den store tur.

Med hjælp fra Absolut Motors har Jon tryllet noget af et monster frem. I stedet for at yde 422 hk er effekten skruet op til estimerede 800 vilde hypper. Han lover at få den mål på rullefelt, inden længe