Video: Henter juletræ i sin ultrasjældne McLaren F1 GTR

McLaren F1 kan på flere måder anses for at være en praktisk bil, modsat mange andre superbiler. Den kan f.eks. transportere tre personer, den har et specialtsyet kuffertsæt og nu kan den også føje "juletræskaret" til CV'et.

Denne McLaren F1 GTR tilhører en engelsk gut ved navn Andy Bruce. Han må siges at være en mand med særdeles god smag indenfor biler. Samlingen tæller blandt andet McLaren P1 GTR, der er bygget om at Lanzante Motorsport. Den er selvfølgelig folieret i samme farver, som den gamle F1'er.

Se og ikke mindst nyd lyden, når Andy Bruce tager sig den frihed, at hente familiens juletræ i sin McLaren F1 GTR.