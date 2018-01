Video: Den "perfekte" bil til kørsel i snestorm

Mens vi herhjemme, indtil videre, er forskånet for snestorme og andet uvejr, ser det helt anderledes ud på den anden side af Atlanten, hvor pendlere på det seneste har været særdeles udfordret med enorme mængder sne og adskillige kuldegrader.

Den amerikanske tv-station NBC 10 opsøgte John Pratt, som var manden bag rattet, for at få en forklaring på at han kørte åben cabriolet i en snestorm. Hans forklaring var simpel: Lukkemekanismen var i stykker og det ville koste 5.000 $ (godt 30.000 kr.) at få repareret, hvilket ifølge Pratt var mere end bilens værdi.

Turen skulle være gået til Cumberland Farms, men ikke overraskende strandede bilen i en snedrive og med et flat hjul. Det var ikke just i tankerne at han skulle blive et internet-hit og han anede ikke at han blev filmet, men vi er glade for at opmærksomme bilister udødeliggør heroiske indsatser som denne.