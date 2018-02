Video: 4X4 hopper hen over BMW, der laver burnout

De er skøre de amerikanerne – men de mangler ikke fantasi. I denne video har de kastet deres kærlighed over en Ford Bronco (jeps, du husker nok bedst Ford Bronco fra, at det var sådan en bil, O.J. Simpson valgte at flygte i ifm. med en politijagt i 1994).



Videoen her er lang – men bilen begynder at flyve ved 08:41 – og BMW'en bliver tilsat cocktailen ved 11:17.