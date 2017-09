Verdens mest kiksede Lamborghini sat til salg

Hvad skal den koste?

Udover hvad det blotte øje kan spotte, har bilen også keramiske bremser...hvor caliprene er malet i en hidsig farve – pink! Det oplyses dog, at både caliprene og folieringen med regnbue-katten kan fjernes ifm. salget, så bilen tager sig mere original ud.Prisen i canadiske dollars er 289.900 CAD. Et hurtigt besøg på valutakurser.dk afslører, at det er 1.475.000 danske kroner – vel at mærke uden afgift. For den sum får den kommende køber en unik/kikset Lamborghini Huracán fra 2015, der har kørt 1.700 miles (2.735 km) og haft en kendt DJ som tidligere ejer.Pøj pøj med slaget skal det lyde herfra.