Verdens bedste opfindelse var desværre bare en aprilsnar

Vi kender det allesammen. Motorvejen vrimler med fjolser, der ikke fatter det helt grundlæggende princip, at vi har højrekørsel i Danmark, og at man kun skal bevæge sig ud i anden eller tredje vognbane, hvis man rent faktisk har tænkt sig at gennemføre en overhaling indenfor en overskuelig fremtid.

Det har Lexus dog fundet en helt genial måde at undgå i fremtiden. Desværre er der blot tale om en aprilsnar.

Hvis du troede, opfindelsen var virkelighed, bør du søge professionel hjælp snarest, for det friske forslag fra Lexus er trods alt produceret med en så solid humoristisk undertone, at ingen burde være i tvivl om, at det var en aprilsnar. Ikke desto mindre kan man jo sagtens sidde og dagdrømme og blot for et øjeblik forestille sig, at den geniale opfindelse rent faktisk var virkelighed. Åh, sikke en fryd det ville være.

Foreløbigt må vi dog nøjes med at lade os more over den sjove video, som Lexus delte på Facebook: