Ups!! Færdselsbetjent fanget i at køre dørtræk mod en Lamborghini

I denne video kan man se, at en amerikansk færdselsbetjent tager udfordringen op og vælger at køre dørtræk mod en sort Lamborghini Aventador. Videoen blev optaget i Florida, hvor betjenten giver den alt, hvad han har i sin Dodge Charger, som til at starte med klarer sig fint, men til sidst må den give op og se Aventador’en forsvinde i horisonten.

Videoen blev lagt på instagram, og den er hurtigt gået viralt. Det har fået mange amerikanerne til at forlange, at man finder den betjent, som kørte bilen og stiller ham til ansvar.

Ifølge Florida Highway Patrol, har de sat en undersøgelse i gang med det formål at finde den betjent, der kørte bilen – derudover har de ikke flere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

