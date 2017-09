Ugens Instagrammer: Wheel Monkey

Hvad er din bedste biloplevelse?

Det var foråret 2009, og jeg åbnede garagen og kørte min VW Golf 1 Cabriolet ud på sin første tur i den sæson. Jeg er ikke mekaniker, men havde henover vinteren selv totalrenoveret motoren, og den startede i første forsøg. Bilen er desværre solgt i dag, hvilket jeg ofte fortryder.

Hvilken type kamera bruger du til at tage dine billeder med?

Tasken er proppet med Canon-kameraer og objektiver. Det jeg bruger mest, når jeg er ude på et shoot, er et Canon 5D Mark III. I stedet for at opgradere til et 5D mark IV, har jeg valgt at gå i den anden retning, og udfordre mig selv ved at købe et spejlløst Canon M6 med et 22mm f/2.0 objektiv. Det sætter større krav til kompositionen, og kan give mig nogle vinkler, jeg ellers ikke ville have tænkt over.