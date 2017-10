Tusind "TAK" PostNord!

Faste læsere af Bil Magasinet vil kunne huske, at jeg i tidligere nummer af Bil Magasinet (BM309) kunne berette om et salg af en af mine biler. Det var nærmere bestemt min dakargule BMW M3 E36, som jeg valgte at skille mig af med, og alt gik forrygende.

Det tog ikke lang tid at finde en BMW-specialist i Holland, som ville købe den. Det gik faktisk foruroligende let – for let. Vi aftalte, at bilen ville blive kørt til Holland på en autotransporter, og at bilens papirer, servicebog og ekstranøgler ville blive sendt særskilt med sikker post.

Hvis bilen skulle blive stjålet eller gå op i røg under transporten, ville det ikke være snedigt at have bilens papirer i bilen, og der var heller ikke sikkerhed for, at bilen ville være låst under transporten.

Torsdag d. 23. marts pakker jeg derfor tingene sikkert ned i en kasse. Jeg husker at tage billeder af hele indholdet inklusive de enkelte sider i servicebogen, hvor man kan se de mange fine stempler, som dokumenterer bilens lave km-tal på omkring 60.000 km fra ny.

Jeg køber fragten hos PostNord. Forsendelsestypen hedder “Track and Trace”. Det gør mig glad. Glad, fordi jeg får en illusion i mit hoved om, at PostNord faktisk har en idé om, hvor min pakke befinder sig på ethvert givent tidspunkt. Jeg tog fejl.

Ovre på det lokale posthus, som ligger lige ved siden af Bil Magasinet’s redaktion, var det ikke rart at skulle slippe pakken, men jeg gjorde det alligevel. PostNord skal jo nok passe på den. Ja, det bliver de nødt til, for hvis ikke den nye ejer får sine papirer på den bil, han lige har betalt en hel del penge for, så har jeg et problem – et stort et af slagsen.