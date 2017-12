Tre 2018-biler Frederik T. Frey ikke kan vente på

Ford Fiesta ST

Den bedste af de små hotte hatchbacker var i mine øjne den forrige Fiesta ST. Det helt fantastiske var bilens balance, og det faktum at man ikke behøvede spandevis af hestekræfter for at have det sjovt – den forrige ST havde 182 hk i den variant, der var til salg i Danmark.Den nye har 200 hk, hvilket igen ikke er alverden. Men netop det sender mig et signal om, at denne Ford handler om sjove og præcise køreegenskaber og ikke om power. Jeg har allerede kørt meget i den nye Fiesta med ST-line, hvilket bl.a. sænker bilen. Jeg er vild med køreegenskaberne i Fiesta ST-line, så jeg tør næsten ikke drømme om, hvor godt en fuldblods-ST kommer til at køre.