Top 3: Søren Juuls vildeste biloplevelser i 2017

Ved sådanne opgaver plejer vi at dele foto- og skrivetjans op, så én skriver og kører og én fotograferer. Fotografen har ikke noget at gøre i testbilerne, hvorfor jeg pakkede sammen og tog plads i kamerabilen, da fotoserien var færdig.

Dét kunne der dog ikke blive tale om, så jeg fik stukket nøglerne til Zonda'en, tog plads i "min" Peugeot 5008 og viste vej hjem til bilernes garage i rask tempo, via en lang detour både på landevej og motorvej. Her fik jeg mulighed for at strække benene på først Zonda'en og dernæst dens vanvittige efterfølger Huayra.



Jeg har kørt tre Zonda'er for længe siden, men modellen føles stadig ukompliceret at køre, ultraeksotisk bygget og afsindig hurtig.

De to køreture kommer jeg ikke til at glemme lige foreløbig og jeg er meget taknemmelig for oplevelsen.