Test: PS4-spillet GT Sport med superfed VR-funktion

Blødende smukt

Hele spillet er pakket ind i et grafisk billede, der er blødende smukt. GT Sport understøtter 4K-opløsning, HDR-teknologi og dele af spillet kan køres med en VR-brille på.Det mest imponerende ved VR-delen af GT Sport er uden tvivl de forskellige lag og dybdeforskellen mellem dem. Under min session med VR-brillerne på tog jeg mig selv i flere gange at dreje hovedet for at se rundt en forankørende bil, og det virker fantastisk engagerende.Ved et heldigt lykketræf lykkedes det mig også at overhale en bil, og da jeg hurtigt kastede et blik ud ad sideruden og drejede mit syn med, som han forsvandt ned langs min bils side, følte jeg mig fuldstændigt opslugt i oplevelsen af at være bag rattet.Selve grafikken i VR er ikke så flot, som den man ser på sin primære TV-skærm. Men dybdeforskellene gør op for det – og alene det at sidde og kigge rundt i de flotte kabiner i de forskellige biler er meget imponerende.Menuer, load-skærme og bilsalgs-sektionerne er også udført med et ekstremt øje for detaljer. i stedet for at betragte din potentielle nye racerbil i et hvidt udstillingslokale, kan du vælge at få den vist kørende rundt på en racerbane...i naturligt og skiftende lys...mens du uden tøven kan skifte farve på bilen. På dette punkt er GT Sport en magtdemonstration i lækkerhed.