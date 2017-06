Superstjerne med 1.200 hk slippes snart løs i Odense

Det kommer til at få vildt for sig, når Auto Show Denmark for første gang slår dørene op den 2. og 3. september i det store Odense Congress Center.

De har fået lokket en helt særlig gut helt fra New Zealand til Odense. Han går under det passende navn 'Mad Mike' og med sig tager han sin grovtunede Mazda MX-5 med intet mindre end 1.200 hestekræfter under hjelmen.

Wankel under hjelmen

Mike er et stort internationalt navn i specielt driftmiljøet. Normalt kører Mike kun til de allerstørste internationale bilevents, så det er derfor noget af et tilløbsstykke, når det nu endelig er lykkedes at lokke ham om på den anden side af jorden til lille Danmark.

- Mike kommer til Auto Show og fylder Odense med dækrøg både lørdag og søndag med sin Mazda MX-5 RadBull, som den kaldes. Publikum får altså en unik mulighed for at se og ikke mindst høre bilen med den specielle 4-rotors Wankel-motor og 1.200 hestekræfter blive skudt af i vores show-arena foran messecenteret. Hvis man bare har den mindste smule benzin i blodet, bør man ikke misse denne enestående mulighed for at opleve Mad Mike live, fortæller Martin Poorhamidi, der er arrangør af Auto Show Denmark.