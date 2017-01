Stjerneparade: Det ultimative AMG-dragrace

Så hvilken har mest at byde på, når asfalten er flad, og vejen er lige? Britiske carwow har samlet et bredt udvalg AMG-modeller til et umage dragrace mellem cabrioleter, SUV'er, små hatchbacks og superbiler.

Som du kan se i videoen herunder, er én af de store overraskelser nok 3. pladsen, der indtages af den lille A45 med sin 2-liters række-4'er. Faktisk fører den ræset langt hen ad vejen, men den har selvfølgelig også firehjulstræk og 381 hestekræfter...