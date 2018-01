Sådan må du ALDRIG sidde i bilen

Den amerikanske kvinde Audra Tatum har et meget vigtigt budskab. Det kan umiddelbart virke som en god idé at placere sine fødder på bilens instrumentbord, når man sidder ved siden af chaufføren og kører langt. Men risikoen for, at det kan gå grueligt galt er stor.

I et interview til News Channel 9, fortæller Audra, hvordan hun kom meget galt afsted, da hendes mand kørte ind i en anden bil. Hun sad nemlig og hvilede benene på bilens instrumentbord. Men bag instrumentbordet sidder der en airbag, som gik af under uheldet. Det betød, at Audra fik presset sit ben med høj fart op i ansigtet. Det resulterede i at hende fod rammer næse og brækker den. Skulderen brækker i samme ombæring. Samtidig brækker hendes lårben fire steder, som nu er skruet sammen med skruer og metalplader.

Lægerne fortalte Audra, at hun højst sandsynligt havde sluppet for at komme på hospitalet, hvis hun havde siddet korrekt.