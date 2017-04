Russisk tuningsfirma bygger kulfiber-Porsche

Det er ikke en helt billig omgang, hvis du vil have hele pakken. Grundpakken består af 17 kulfiberdele, og for det skal du betale knap 280.000 kr. Hvis du så også lige vil have de flotte GT3 RS-inspirerede forskærme med, skal du smide yderligere 31.000 kr., så vi ender på den forkerte side af 300.000 kr. Dette er vel og mærke uden montering.