Rolls-Royce Dawn er lige blevet endnu mere gangster-venlig!

For at sikre, at den kan stoppe igen, er den blevet udstyret med et sæt store keramiske bremser, der tilmed sparer 38 kg.

Fra fabrikken er Rolls-Royce Dawn udstyret med en yderst komfortabel luftaffjedring, som Spofac har valgt at bibeholde. Men de har ikke kunne dy sig fra at installere et nyt kontrol-modul, som gør det muligt at sænke bilen yderligere 40 mm.

For at holde bilen eksklusiv er produktionen begrænset til otte biler i alt. Prisen har de ikke offentliggjort endnu, men billig bliver den helt sikkert ikke.