Rørende overraskelse: Søn giver sin far hans drømmebil

Som 16-årig fik han sin første bil. Det var en Chevy Bel Air fra 1955 – hans ubetingede drømmebil. Men kort tid efter skulle søsteren bruge den til at køre til Californien, og undervejs brød den sammen, så søsteren solgte den til en skrothandler og købte en anden bil til at fortsætte rejsen i.

Siden da har han savnet den og tænkt på den konstant, så nu har hans søn valgt at finde en bil i samme farve, som den hans far havde, da han var 16 år.

Vær klar på at få en klump i halsen – man skal altså være en kold skid, for ikke at synes, at denne historie er lidt rørende.