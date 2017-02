Reddet i sidste øjeblik: Her kæmper naiv bilist mod naturens kræfter

Nogle gange overgår virkeligheden fantasien, og dette er afgjort en af de gangen. Klippet viser en Nissan pickup, som snegler sig afsted langs en kystvej i Californien. Allerede 30 sekunder inde i videoen bliver bilen ramt af massive bølger, der skubber bilen rundt så let som ingenting. Og stik imod alt fornuft forstætter føreren sin færd.

Ifølge flere medier har bilen nummerplader på fra en anden amerikansk stat, så forhåbentlig er det et tegn på, at manden ikke var lokal kendt, og at han derfor ikke var klar over, at vandet ofte vælter ind over molen.

Føreren blev til sidst reddet med helikopter, mens bilen nok har fået lov til at blive stående, indtil den er blevet slugt af havet. Føreren af bilen trodser nok ikke vejret i Californien igen lige foreløbig.