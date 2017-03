Porsche-ejer bygger helt unik garage til sit kæreste eje

Hvem har ikke lyst til at bygge en garage til sin yndlingsbil? Andreas Kümmel, en 46-årig sikkerhedschef for en stor bank i Tyskland, havde i hvert fald. Hans Porsche 911 G-model Speedster fra 1989 skulle ikke stå i kulden og gå til.

Nu tænker du så, at en sikkerhedschef for en stor bank sikkert bygger en enorm garage flere 100 kvadratmeter og et hav af udsyr, men det er ikke tilfældet.

Det primære mål med garagen er, at han skal kunne betragte sit legetøj fra sin sofa i stuen.