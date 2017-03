Plagiat-debat: Har Hyundai kopieret sig til den nye i30?

Hyundai har på den aktuelle biludstilling i Geneve blandt andet medbragt den spritnye i30 stationcar, som med et friskt design og en af klassens mest rummelige kabiner må siges at være temmelig interessant for de danske bilister.

- Vi har store forventninger til, at den nye i30 stationcar med sin størrelse og sit attraktive design kommer til at udgøre en større del af salget end tidligere, siger Annegrethe Skovby, der er pressechef hos Hyundai Danmark i en pressemeddelelse.

Fokus på Europa

En del af missionen for Hyundai er i disse år at designe biler, som i stil og kvalitet minder mere om de europæiske konkurrenter, end tilfældet tidligere har været. Derfor åbnede man i 2003 et designcenter i Rüsselsheim nær Frankfurt, ligesom man har hentet den tidligere Audi-designer Peter Schreyer.

Og ser man på designet af den nye Hyundai i30, må den umiddelbart også siges at være temmelig europæisk at se på. Måske endda en anelse for europæisk? Her på redaktionen faldt tankerne i hvert fald hurtigt på Peugeot 508 SW, da vi så de første billeder af den nye sydkoreaner.

Men hvad siger I - er den sammenligning helt på månen, eller har Hyundai's designere ladet sig inspirere lige lovlig meget af den familiære franskmand?