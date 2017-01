Nyt håb: Nu kan du tage kørekort til biler med automatgear

Hvis du vil have kørtkort til almindelig bil (Kategori B), har det altid været et krav, at du kunne styre en kobling og manuelt gear. Men i takt med at flere og flere biler efterhånden er udstyret med automatgear, har færdselsstyrelsen nu ændret lidt på kravene, så du nu kan tage kørekort til biler med automatgear.

Men der er nogle krav, du skal være opmærksom på. Det åbenlyse er, at din kørelærer selvfølgelig skal have en bil med automatgear, og at køreprøven skal udføres i en bil med automatgear, men på nuværende tidspunkt findes der ikke mange kørelærere, der har denne mulighed.

Dertil skal du ligeledes være opmærksom på, at hvis du består køreprøven med automatgear, så må du efterfølgende også kun køre bil med automatgear. Har du fra starten af erhvervet kørekort med manuelt gear, kan du selvfølgelig fortsat også køre biler med automatgear.

Såfremt du efter at have bestået køreprøven med automatgear ønsker at køre med manuelt gear, skal du bestå en ny, praktisk køreprøve med manuelt gear.

Det er endvidere politiet, som giver tilladelse til, at du kan erhverve kørekort til biler med automatgear.

Vi har været i kontakt med brancheorganisationen De Danske Bilimportører for at undersøge, hvor mange biler med automatgear, der egentlig blev solgt i 2016, men det har ikke været muligt at finde nogle præcise tal. Men ifølge administrerende direktør Gunni Mikkelsen er hans indtryk, at efterspørgslen på biler med automatgear er stigende.