Ny sæson af Top Gear ser meget lovende ud

Det er ingen hemmelighed, at Top Gear, lige siden starten, har været drevet af den dynamiske trio, bestående af Hammond, Clarkson og May. Derfor var det også et vingeskudt program der manglede retning, da BBC re-lancerede programmet med nye værter.

Uden at vide det med sikkerhed, så tyder den nye trailer på, at de er ved at have fundet en form, som virker. Vi kan uden tvivl konstatere, at de biler, der medvirker, på ingen måde fejler noget som helst. Nu glæder vi os bare til at se programmer, når det har premiere den 3. Marts.