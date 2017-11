Ny Megane RS: Mens vi venter på den nye...

Renault havde bestemt traditioner indenfor motorsport bl.a. i Formel 1, og deres Alpine-sportsvogn med hækmotor var ikke helt ueffen, men det var først i 2004, at det for alvor lykkedes for Renault at realisere de sportslige ambitioner om en sjov bil til folket med Megane RS og senere Megane R26R, der var endnu mere hårdkogt.

Første Megane RS var en ilter sag med 225 turboheste og en tid fra 0-100 km/t på bare 6,0 sek. Den blev hurtigt et tilløbsstykke, og i 2010 bestilte det franske politi intet mindre end 70 styks Megane RS, som skulle bruges til at holde de franske landeveje sikre. På dette tidspunkt sad Megane RS på hele 44 pct. af markedet for GTI-biler i Frankrig.