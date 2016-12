Nu provokerer de igen: The Grand Tour forarger med ny guide

Politisk korrekthed har aldrig været de tre Grand Tour-værters stærke side. Det har gang på gang fået dem ud i problemer, og nu er den gal igen.

Clarkson, May og Hammond har lavet en guide til, hvordan immigranter nemmere og bedre kommer ind i Storbritanien.

Clarkson indleder det hele af med en kort fortælling om, at når immigranter forsøger at smugle sig ind i landet, har de i virkeligheden gang i den dårligste omgang gemmeleg, for grænsevagterne skal jo blot åbne døren til lastbilens container og vupti, så er de fundet.

I seneste udsendelse af The Grand Tour udfordrer Clarkson teltets gæster til finde Hammond i en hvid Audi TT, der står parkeret i teltet. De har 60 sekunder. Selvfølgelig fejler alle teltets gæster i at finde ham, da han ligger gemt inde bag bagkofangeren.

Den britiske avis Daily Star har talt med flere, som synes, at deres “How to guide” er langt over stregen.

Barbara Drozdowicz fra det østeuropæiske redningcenter siger:

- Vi er forfærdede over skildringen af indvandrere som en ulovlig last.

Holdet bag The Grand Tour, har ikke ønsket at kommentere på episoden.

Du kan se hele den omtalte episode her.