Nu gør Rimac os klogere på Richard Hammonds heftige ulykke

Et schweizisk bjergløb fik for nylig en dramatisk afslutning, da ”The Grand Tour”-værten Richard Hammond kørte galt med høj fart og fløj ud over en skrænt.

Ulykken skete i den eldrevne Rimac Concept_One, hvor Richard Hammond mistede kontrollen over de 1206 hestekræfter og skred direkte udover kanten. Heldigvis for den karismatiske TV-vært slap han med et ødelagt knæ og kunne kort efter sende en hilsen til sin familie og fans fra sygesengen på hospitalet.

Producerne bag ”The Grand Tour” har efter ulykken forklaret, at Hammond var ved bevidsthed, og at han havde formået på egen hånd at klatre ud af bilen, inden den gik i brand.

Hvad der ikke har været fortalt – indtil nu – er, hvad der skete med Hammond og Concept_One under uheldet, for den video, der har floreret, viser ikke, hvad der sker, efter bilen forlader asfalten. Men nu kaster ejeren af det kroatiske elbilmærker, Mate Rimac, lys over ulykken på de sociale medier.