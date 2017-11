Mercedes-stationcar giver Porsche 911 GT2 RS kamp til stregen

De mange kræfter sender baghjulene på overarbejde, men har alligevel formået at kappe 0,8 sek af accelerationen fra 0-100 km/t, så den nu lyder på bare 3,3 sek.

De fleste biler fra Mercedes AMG har begrænsning af topfarten på 250 km/t med mindre man køber AMG´s Driver Package”, hvilket øger den maksimale tophastighed til 288 km/t.

Synes man stadig, at det er i underkanten, kan man anskaffe sig en Väth AMG, hvor nålen først stopper ved 338 km/t, hvilket er seriøst hurtigt for en hvilken som helst bil, men især for en familiebil som denne.

Ligeså hurtigt som de øvrige trafikanter forsvinder i bakspejlet, kunne man frygte at prisen også stak helt af, men det er ikke tilfældet. De ekstra 190 hk i Väth-version kan tilkøbes for ca. 95.000 kr, hvilket lyder yderst rimeligt. Så burde der også samtidigt være råd til det specielle udstødningssystem til en værdi af godt 25.000 kr.