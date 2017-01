Mekanikerens våde drøm: Se denne rust-dræbende laserkanon i aktion

Nogen vil mene, at man ikke er rigtig bilnørd, før man har et gammel vrag af en bil stående i garagen, som man har brugt syv år på at tale om at sætte i stand. Men hvis man ejede en laserkanon som den i videoen her, kan jeg garantere, at bilen ikke længere bare ville stå i vejen for græsslåmaskinen og irritere kæresten.

Nej, med sådan en laser ville bilen skinne lige så blankt som dine øjne, da du skrev under på slutsedlen. Ja, hva' pokker med sådan en maskine fristes man til at hælde saltvand på vognen og lade den stå i indkørslen et par dage - bare for at kunne give den en tur til.

To ting er i hvert fald sikkert: Jeg rører aldrig en ståluldsbørste igen.