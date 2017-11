Mand sælger venstre testikel for at købe sin drømmebil

”Jeg ville give mig højre testikel for den bil!” Det er vist nok blevet sagt en gang eller to, når folk har set en bil, som de virkelig gerne ville have. Heldigvis hører det til de ordsprog, som aldrig (troede vi) bliver ført ud i livet.

Men vi er blevet klogere! For en amerikansk mand ved navn Mark Parisi har solgt sin ene testikel for at få råd til drømmebilen!

Videoklippet er oprindeligt fra 2013, men er røget i den virale nyhedsmaskine. Under tv-showet ”The Doctor” indrømmede Mark, at han har solgt sin venstre testikel til medicinske studier. Pris: 35.000 dollars, hvilket var en standard-betaling for at deltage i undersøgelsen. Valget var ifølge ham selv ikke særlig svært, for pengene skulle bruges på at købe drømmebilen, en Nissan 370Z.

Har deltaget i over 100 forsøg

Som Mark Parisi siger: ”Det er seriøs bil, til en seriøs kører”.

Det er ikke første gang, at Mark deltager i disse forsøg, han ser sig selv som en menneskelig forsøgskanin. Ifølge ham selv har han deltaget i over 100 medicinske forsøg – så mange, at han nogle steder er bleve bandlyst for at deltage.

Her på Bil Magasinet forstår vi om nogen kærligheden og fascinationen af biler, men det gør alligevel nærmest ondt i de ædlere dele at skrive denne artikel.

Det er på den ene side lige fascinerende hvad folk vil gøre for en drømmebil, men hey! En Nissan – tror der skulle en McLaren F1 på bordet, før jeg vinkede farvel til min ene testikel.