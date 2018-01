Den tyske tuner Posaidon har taget hånd om den forrige generation (W212) af E 63 S’eren og skabt noget nær et monster. Posaidon tager den store 5,5-liters V8 og borer den op til et slagsvolumen på 6,5 liter. Dertil monterer de et sæt større turboer, intercooler og en stor sportsudstødning med forbedret flow.

Det betyder, at motoren er gået fra standard at yde 585 hk og 800 Nm til intet mindre end 1.000 hk og et drejningsmoment på voldsomme 1.350 Nm. Posaidon har været nødsaget til at begrænse drejningsmomentet elektronisk, for at mekanikken kan holde til det.