Lidt selvmodsigende kan Ferrari ikke fordrage blærerøve

Han har selvfølgelig også en lukket LaFerrari – en bil han heller ikke fik via Ferrari. Til LA Times forklarer han, hvordan han lavede en aftale med en køber, der havde fået lov at købe en LaFerrari, men han var i gang med at blive skilt og ville ikke have, at LaFerrari’en skulle indgå i skilsmissen. David betalte en klækkelig overpris for bilen men efter eget udsagn, var det stadig en god investering sammenlignet med priserne nu.

Da David Lee dukkede op til den prestigefyldte biludstilling Pebble Beach i sin nyindkøbte LaFerrari, blev der i høj grad lagt mærke til ham fra Ferrari’s side. Ifølge David Lee, blev han enig med Ferrari om ikke at sælge bilen indenfor de næste 18 måneder, præcis som officielle købere bliver bedt om.