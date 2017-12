Frederik T. Frey afslører 2017's bedste og værste baneoplevelse

Bedste match lå i Italien

Alting gik op i en højere enhed, da jeg tidligere på året drog mod Italien for at køre den nye Lamborghini Hurácan Performante. Den skulle testes på den lynhurtige racerbane, Imola.Det der gør Performante og Imola til et himmelsk match, er den måde, banen komplimenterer den hidsige centermotorsportsvogn med 640 hk.Imola er smuk med sine grønne omgivelser – Performante er smuk med sit aggressive men samtidig elegante design.Imola er hurtig med sine mange bløde og åbne sving – Performante kan udnytte banen, da den er hurtig med sine 640 hk, 600 Nm og firehjulstræk.Imola er tricky med sine niveauforskelle og blinde vinkler – Performante er tricky med sit høje greb, der giver dig selvtillid, lige indtil grænsen nærmes, og tyren stanger...hårdt!Lamborghini Hurácan Performante testet på Imola er derfor i mine øjne det perfekte match for 2017...også selv om banen rent faktisk hedderDu kan læse den fulde artikel i BM311.