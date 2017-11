Lamborghini forærer Paven en spritny Huracan

Det lader til, at de italiensk bilfabrikanter har fundet en smart måde at markedsføre sine produkter på – opskriften er simpel: Byg en sportsvogn og dediker den til Paven.

Det er næppe en markedsføringsteknik de underviser i på Copenhagen Business School, men ikke desto mindre bliver den praktiseret i stor stil.

Paven har fået flere Ferrari’er gennem tiden – blandt andet en Ferrari LaFerrari og en Enzo. Men hvis du går og tror, at kælderen under Vatikanet er fyldt med italienske specialbiler, så kan du godt tro om igen. Fordi Paven har aldrig beholdt nogen af de biler han har ”fået”. De er i stedet typisk blevet brugt som en del af et større velgørenhedssetup, hvor de bliver bortauktioneret til fordel for en god sag.

Det er samme fremgangsmåde denne gang. Lamborghini har nemlig ”doneret” en Lamborghini Huracan til Paven, som venligt har givet den en autograf på kølerhjelmen. Herefter bliver den sendt på auktion. Så hvis du er interesseret, bliver den afholdt af RM Sotheby’s i Monaco d. 12. Maj 2018, og hele beløbet bliver selvfølgelig doneret til velgørenhed.