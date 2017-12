VIDEO: Iskørsel i en Toyota Land Cruiser går helt galt

Vi er kæmpe fans af at køre iskørsel. Så længe isen er tyk nok.

Men det kan næsten ikke komme bag på nogen, at en kugleskør russer vælger at trille sin Toyota Land Cruiser ud på en sø, hvor isen er alt for tynd.

Vi kan ikke russisk, men det lyder som om, at kameramanden gentagende gange råber stop til manden i Land Cruiser'en. Men lige lidt nytter det. Et par enkelte donuts bliver det til, før bilen ryger igennem.

Chaufføren har ikke en chance for at redde bilen ud af situationen. Heldigvis redder han sig selv, hvilket nok er mere held end forstand.