Knægt låner fars Tesla P85D, og giver den en grundig 'test'

Det kan godt være at model S P85D ikke længere er Teslas topmodel (den er som bekendt erstattet af S P100D), men derfor er den nu stadig ganske hurtig. 0-100 km/t er overstået på 3,3 sek., og tophastigheden ligger på 260 km/t.



Så meget kommer Teslaen i denne video dog ikke op på, men til gengæld får den brugt nogle opladninger på at køre dørtræk. Ifølge teksten til videoen er føreren nemlig en søn, der har lånt bilen af sin far, som er taget på ferie. Og det udnytter sønnen til at køre drag race og ræs med de superbiler, han møder på vejen.



Da vi har fundet filmen på YouTube, kan vi ikke sige, om det er den rigtige historie, men at P85D er en hurtig bil, får vi i hvert fald bevist – endnu engang.

