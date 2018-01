Klumme: Volvo's geniale mediestunt

Samtidig har Audi og Porsche trukket sig fra Le Mans for at deltage i den elektriske Formel E-serie, der er ligeså nervepirrende at se og høre på som demo-skærmen på et PlayStation-spil. Bilindustrien er altså i fuld sving med at sætte strøm på fremtidens modeller, men slå lige koldt vand i blodet, hvis du tror, hanerne med oktan 98 eller diesel lukkes i morgen.

Som dieselbilejer føler man sig godt nok som en spedalsk, hvis man har et ærinde i byen og holder for rødt. Byboerne glor på dig med onde øjne, som var man kaptajn på en mobil giftgasspreder. Men moderne diesel-teknologi er effektiv til at reducere CO2-udledningen og bliver formentlig brugt mange år endnu, med mindre batteriteknologien bliver god nok til at tage slæbet i busser og lastbiler. Jeg tvivler, for den udvikling har stået på ligeså længe som forbrændingsmotorens. Og benzinen? Når en plug-in hybrid løber tør for strøm, hvilket den gør hurtigt, skal sådan en stor og tung Volvo XC90 T8 Twin Engine plug-in hybrid altså fodres med oktaner. Men der er sket et holdningsskift, som vi er nødt til at tage seriøst.

Mens Trump kører USA som et komisk cirkus, har Frankrings nye præsident Macron påtaget rollen som planetens frelser ved at forbyde salg af forbrændingsmotorer i år 2040. Det samme har Englands Theresa May.

Det er nemt at blive tungt om hjertet, hvis man læser overskrifterne, men skal altså lige huske på, at det først er om 23 år, og ingen af de to politikere kommer til at gennemtrumfe beslutninger, der gør millionvis af biler værdiløse her og nu. Det vil være politisk selvmord. Men det er nemme point, de høster. Præcis som når Volvo siger: Ingen må dø eller komme alvorligt til skade i en ny Volvo om 2,5 år.