Klumme: Kom nu Danmark, tro på det!

Har du nogensinde besøgt en bilfabrik, ved du, at det er en højteknologisk produktion, hvor alene logistik-opgaven overstiger kompleksiteten af alle danske togkøreplaner til sammen. Hertil kommer så udviklingen af selve produktet. Det er vitterligt industriproduktion på et højt plan, som vi danskere med glæde overlader til tyskerne. Faktisk er der en udbredt, dansk folkelig forståelse af, at det med at producere biler kan vi danskere slet ikke finde ud af.

Det er også årsagen til, at vi ikke har bilproduktion i Danmark. Forståelsen er, at danskere, der siger andet, ikke har forstået kompleksiteten af moderne biler, og danskere, der rent faktisk påtager sig at bygge en bil her i landet, er idioter.

Når danskere alligevel forsøger sig, går det derfor galt. Det er klart. Tænk bare på Hope Whisper elbilen, der kørte i barrieren ved præsentationen – det var i 1983. Eller Zenvo-bilen, der brød i brand på verdens største tv-show, Top Gear.