Klumme: Flertalsdiktaturet

“Den kan sparkes op på 200 km/t på den tyske motorvej, og så får du den med en ivrig 3-cylindret turbomotor og aktiv fartpilot langt billigere end konkurrenterne. Den bil er et godt køb!”.

Skulle du være i tvivl, er ordene møntet på Suzuki Baleno. Jeg husker dem alt for godt, for jeg skrev dem selv i februar-udgaven af Bil Magasinet. Men under tvang og med tvivlen gnavende hårdere end rust i en AlfaSud efterladt i Vesterhavet.

I starten af 2017 fik jeg skrivetjansen med den årlige kåring af redaktionens favoritbiler. Vinderne blev fundet i redaktionel konsensus på nær den om minibiler. Et oplagt bud var stortestvinderen Mazda 2, der stadig ser frisk ud og kører godt på grund af lav vægt og en villig suge­motor.



Gode, gamle Ford Fiesta spøgte også i kulissen. Med den sprøde 1,0 Ecoboost turbomotor med 125 hk og masser af udstyr får du en Fiesta ST “light” til billige penge.

Bachmann, der elsker at testkøre biler med en mursten på speederen tur/retur til Vestsjælland, tog ordet og slog et slag for den nye Baleno. Den bød på høj komfort, kraftoverskud og aktiv fartpilot og fik support af unavngivne personer, der fremhævede en fortræffelig dynamik, hvad end det så betyder. Og den havde god bagsædeplads.