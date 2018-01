Kan man tage livet af en Mercedes G63 AMG?

Du kender sikkert militærets oprindelige Mercedes GD'ere, som i mange år har været det foretrukne våben i terræn. En GD'er er en lavt gearet Mercedes Geländewagen uden nogen som helst komfort.



Siden har Mercedes udviklet Geländewagen til at være en luksusbil til de rige og berømte. Topmodellerne fra AMG kan enten være udstyret med en V8 eller V12'er og koster langt over 2,0 mio kroner på danske plader.

Men nu er en video dukket op, hvor en skør ukrainer mand bringer en Mercedes G63 AMG tilbage i sit rette element – selvom den ligner noget, der lige så godt kunne være kørt af Kim Kardashian i Hollywood.

Manden har dog lavet et par modifikationer. Blandt andet er dækkene udskiftet til et sæt enorme offroad-dæk, og for- og bagkofanger har fået ekstra beskyttelse.

Men lige så fascinerede vi er af den, lige så ondt har vi altså også af den. Han behandler den sørme ikke pænt...

Her kan du se, hvordan den klarer sig: