Jobansøgning til hr. transportministeren: Slip bilerne fri

Steen Bachmann fra Bil Magasinet ansøgte for et år siden om at blive ansat hos den dengang nytiltrådte transportminister Ole Birk Olesen (LA). Det gik ikke godt, for vi hørte aldrig noget fra ministeriet. I Bil Magasinet februar 2018 forsøger Steen igen med denne ansøgning:

Hr. Transportminister Ole Birk Olesen:

Jeg ansøger hermed om tilladelse til at føre en selvkørende bil. Det vil ske på en forsøgsstrækning, der går fra grusvejen i Vestsjælland, hvor jeg bor, og til Bil Magasinets redaktion i København. Der er tale om en Audi A8, som jeg låner for at teste et system, der lader den køre sig selv uden, at man rører rat eller pedaler. Det er den første bil med den såkaldte niveau 3 selvkørende funktion. Den er velvalgt til min pendlerrute, som omfatter en endeløs motorvejsstrækning med daglige harmonikasammenstød, fordi folk kører som idioter.

Min dokumentation består af en mandag morgen i december, hvor det tog mig to timer og 34 minutter at køre de 105 km på arbejde på grund af tre separate ulykker, hvor tre eller flere biler var kørt op i hinanden.

Vejdirektoratet har desværre slukket for informationstavlerne på motorvejene (der havde til formål at, øh, informere), og argumentet med, at man jo bare kan bruge deres app i stedet, har jeg det anstrengt med: Jeg foretrækker at kigge ud af forruden, når jeg kører bil.