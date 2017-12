Japansk fartfestival er i en liga for sig selv.

De fleste forbinder måske Japan med el-biler og computerspil som Gran Turismo, men en ny tradition er ved at opstå, og den indeholder hverken pixels eller lydløse hybridbiler.

I 2012 havde Suzuka-banen 50-års jubilæum, og det blev fejret ved at samle en masse ældre racerbiler og motorcykler. Arangementet var en stor succes, så personerne med ansvar for Suzuka besluttede at oprette en årligt tilbagevendende begivenhed for at genoplive minderne om de fantastiske racerbiler, som gennem årenes løb har leveret spandevis af dramatik og underholdning på en af verdens bedste racerbaner, nemlig Suzuka.