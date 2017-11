Når intet skal stoppe en passion: Invalidevogn i Det grønne Helvede

Kørte galt i gammel Colt

For 15 år siden var Christian nemlig ikke en modig chauffør. Han var derimod overmodig. Efter en heftig nat i byen med alt for meget druk og fest, satte han sig bag rattet af sin Mitsubishi Colt for at køre hjem. En tur Christian vil blive mindet om resten af livet. 21 år gammel og ude af fokus et sekund. Et alt for voldsomt udslag med rattet sendte bilen i skred, og den endte med at rotere fire gange i luften, før den ramte jorden første gang, har vidner senere fortalt. Ingen andre kom til skade ved soloulykken.

Christian vågnede op i respirator, og her kæmpede han for sit liv de følgende måneder. Han klarede sig igennem men har i dag lammelser især i højre side af kroppen.

”Lammelserne betyder, at jeg ikke længere kan dreje på et gashåndtag på en motorcykel eller træde på en almindelig speeder,” forklarer Christian og tilføjer: ”På den måde har jeg fået det perfekte handicap til at holde mig i live. Det er naturens egen tændingsbegrænser for mig.”

I dag er speederen på den Brabus-tunede Mercedes placeret i venstre side, så al betjening foregår med venstre fod. Gearkassen er automatisk, og bilen er indregistreret som invalidevogn.

