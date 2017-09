Hyperbilsaften i Silkeborg

I går aftes (d. 31. august), på årets sidste sommerdag, havde bilforhandleren Lysdahl Simonsen inviteret til en lidt særlig præsentation. Det var ikke lige frem en helt ny bil, som blev præsenteret, men derimod en viderudvikling – en viderudvikling, som har stået på i 10 år. Fordi Zenvo viste deres 10 års jubilæumsmodel – en ”fjord” blå hyperbil med kobberdetaljer spredt udover det hele.

Under arrangementet forklarede designer Christian Brandt og udvikler Troels Vollertsen om hele udviklingsprocessen, og hvordan den er endt med at se ud som den gør.

Lysdahl Simonsen er generelt er altid et utrolig spændende sted at besøge, hvis man har hang til specielle biler. Så showroomet var selvfølgelig også fyldt med andre eksotiske ting. Der var tre helt specielle biler på stribe, en Aston Martion One-77, Pagani Zonda F og en Pagani Huyara. Vi har samlet et lille udpluk af bilerne her.