Hvad betyder en selvkørende bil egentligt? Her er de forskellige stadier

Level 3: Bilen er i stand til, at overtage den fulde kontrol over kørslen, hvis forudsætningerne er i orden. Føreren er stadig påkrævet i kabinen, men behøver ikke overvåge sikkerheden hele tiden. I øjeblikket befinder vi os i ”level 3”.

Level 4: Her taler vi fuldt selvkørende biler. En bil som er designet til, at kunne fungere under alle sikkerhedsforanstaltninger, og sagtens kunne køre en hel tur, uden hjælp fra dig. Tesla mener, at de har sådan en bil klar i 2018.

Level 5: Bilen har ikke nogen mulighed for, at kunne kontrolleres af dig. Den er ikke udstyret med med rat, pedaler eller andet, som skal kunne gøre en eventuelt overtagelse mulig.

Hvornår får vi så ”level 4” biler på vejene? Ja, det ved vi desværre ikke. Står det til Tesla, bliver det i 2018, men mon ikke de skal få styr på deres autopilot først?