Her tager 4.000-hestes dragracer en imponerende flyvetur

Der dufter af benzin og brændt gummi. Du står ved lyskurven, og når det skifter fra rød til grøn, brøler de to bilers motorer. Fejlmarginen er næsten ikke-eksisterende, og med flere hestekræfter end indbyggere i en mellemstor dansk provinsby kan det gå mere end bare galt. Det er videoen herunder også beviset på.

Daniel Pharris sidder bag rattet i sin Corvette, hvor motoren yder på den gode side af 4.000 hestekræfter, hvilket i de fleste tilfælde må betegnes som ‘overkill’. Det viser det sig også at være i dette tilfælde. Corvetten vælger at sætte af i en sådan fart, at fronten stryger mod himlen. Daniel kommer ud med skindet i behold, men han tænker sig nok om en ekstra gang, inden han næste gang trykker pedalen i bund.