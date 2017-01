Her samler vi 2.702 Lego-klodser til en smuk Porsche 911 GT3 RS

Derudover kan dørene selvfølgelig åbnes, og det samme kan handskerummet, som gemmer på et lille klistermærke med bilens serie-nummer.

Set oppefra er bilen også et lille kunstværk. Og vi er vilde med, at Lego har valgt den helt rigige orange nuance til bilen.

Samlemanualen er intet mindre end et kunstværk i sig selv. Med en over 800 trins manual, du skal arbejde dig igennem, er det med at holde tungen lige i munden, for ikke at overse små detaljer. Alt hænger sammen, og har du glemt en lille del, så bliver du straffet senere i byggeprocessen og må arbejde dig tilbage for at begynde forfra.

Anders og Mathias fik ikke lov at gøre det i arbejdstiden, så de forskansede sig hjemme hos Anders og filmede hele processen, som du kan se her: