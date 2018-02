Audi har ikke just ry for at være udfordrende i deres design – tværtimod er de kendt for design, der er så konservativt og ensformet, at de enkelte modeller er svære at kende fra hinanden.

Heldigvis findes der en stribe firmaer, der glædeligt påtager sig rollen at gøre bilerne mere spændende at se på og ikke mindst køre i – med større og mindre succes. Men det tyske firma ABT har været her længe og er også dybt involveret i motorsport, hvor de kører VW og Audi.