Her er de hyppigste årsager til skænderi i bilen

Vi kender det allesammen. Du er fanget på passagersædet i en bil, mens din udkårne sidder bag rattet og gør alting forkert. Nu har en amerikansk spørgeskemaundersøgelse hos over 2000 mennesker afgjort, hvad de fleste egentlig synes er ALLERMEST irriterende.

Over 70 procent af de adspurgte sagde, at det driver dem til vanvid, når deres partner ikke lytter til deres forslag i trafikken. Så husk til næste gang, du er ude at køre med kæresten, at lytte til hvad han/hun har at sige, hvis stemningen ikke skal blive anspændt.

En anden sjov detalje er, at ret præcist halvdelen af de adspurgte synes, at det er irriterende, når der er for koldt i bilen, mens den anden halvdel synes, det er irriterende, at der er for varmt i bilen. Det er sgu heller ikke nemt med det kærlighed dér.

Se alle de sjove facts i grafikken herunder!