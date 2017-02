Her er årets bedste bil-reklamer i Super Bowl

Ford

Reklamen fra Ford bygger på hverdagens små problemer. Det kan være alt fra en 4-årig, der ikke kan få sin trøje af, en surfer, hvis våddragt mindsker bevægeligheden eller en hårdtarbejde mand, der har glemt sin husnøgle.

Ford er her for at fortælle dig, at ingen gider være fanget. Derfor udvikler Ford nye måder at hjælpe dig på, så dit liv bliver hurtigere, nemmere og bedre.